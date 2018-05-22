Трамп підтвердив, що може скасувати зустріч із Кім Чен Ином
Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Білому домі, повідомляє AP.
За словами Трампа, запланований саміт у Сінгапурі "може не відбутись 12 червня". Трамп допустив, що історична зустріч "може бути відкладена".
Лідер США зустрівся з президентом Південної Кореї у Білому домі для консультацій перед запланованим 12 червня самітом з КНДР.
Як інформує BBC, Трамп заявив, що для проведення саміту КНДР повинна виконати необхідні умови. Пхеньян, у свою чергу, заявив, що відмовиться від участі у переговорах, якщо США наполягатиме на однобічній відмові від ядерної зброї.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином.
Також раніше повідомлялося, що Трамп прагне досягти угоди про повну денуклеаризацію Корейського півострова.
Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.
Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.
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