Трамп після зустрічі з військовими: Це затишшя перед бурею

Коли журналісти спитали, про яку бурю йдеться, президент лише сказав: "Дізнаєтеся"

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з військовими чиновниками заявив, що настало "затишшя перед бурею".

Після четвергових зустрічей Трамп позував перед камерами у Білому домі з дружиною Меланією, а також військовими високопосадовцями та їхніми дружинами. Він запитав у преси: "Ви знаєте, що це означає?".

"Можливо, це затишшя перед бурею", - сказав він.

Коли журналісти спитали, про яку бурю йдеться, він лише сказав: "Дізнаєтеся".