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Трамп після зустрічі з військовими: Це затишшя перед бурею

Коли журналісти спитали, про яку бурю йдеться, президент лише сказав: "Дізнаєтеся"
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з військовими чиновниками заявив, що настало "затишшя перед бурею".
Трамп після зустрічі з військовими: Це затишшя перед бурею Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після четвергових зустрічей Трамп позував перед камерами у Білому домі з дружиною Меланією, а також військовими високопосадовцями та їхніми дружинами. Він запитав у преси: "Ви знаєте, що це означає?".

"Можливо, це затишшя перед бурею", - сказав він.

Коли журналісти спитали, про яку бурю йдеться, він лише сказав: "Дізнаєтеся".

Трамп жодним чином не пояснив свої слова, пише ВВС. Заява з'явилась через кілька годин після повідомлень, що американський лідер планує призупинити підтримку з боку США ядерної угоди з Іраном.

Втім, "буря" також може означати і посилення напруги з Північною Кореєю. Адже з обома цими країнами США наразі перебуває у напружених стосунках.

За даними CNBC News, після зустрічі з членами американського військового командування Трамп підкреслив, що його адміністрація "наполягає на денуклеаризації Північної Кореї".

"Ми зробимо те, що повинні зробити, щоб Пхеньян не погрожував Сполученим Штатам і їхнім союзникам", - зауважував президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".

Раніше Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".

 

 

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