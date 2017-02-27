НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп планує збільшити фінансування Пентагону на $54 млрд, - ЗМІ
Президент дозволить Міноборони США самостійно вирішувати, куди витратити ці кошти
Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG
Пропозиція Трампа, окрім скорочення невійськових витрат, включає в себе скорочення допомоги іншим державам. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Також президент дозволить Міноборони США самостійно вирішувати, куди витратити ці кошти.
Свої пропозиції Білий дім розіслав федеральним відомствам в понеділок, в рамках переговорного процесу з Конгресом з питань бюджету.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробить запит на масивний бюджет для "одного знайбільших військових нарощувань в американській історії".
Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".
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