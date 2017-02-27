Трамп планує збільшити фінансування Пентагону на $54 млрд, - ЗМІ

Президент дозволить Міноборони США самостійно вирішувати, куди витратити ці кошти

Президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.

Пропозиція Трампа, окрім скорочення невійськових витрат, включає в себе скорочення допомоги іншим державам. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Також президент дозволить Міноборони США самостійно вирішувати, куди витратити ці кошти.

Свої пропозиції Білий дім розіслав федеральним відомствам в понеділок, в рамках переговорного процесу з Конгресом з питань бюджету.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробить запит на масивний бюджет для "одного знайбільших військових нарощувань в американській історії".

Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".