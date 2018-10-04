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Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином у травні або на початку червня

Він також висловив сподівання, що запланована зустріч буде сильно відрізнятися від тих відносин, які зберігалися протягом багатьох років між країнами
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у травні або на початку червня і висловив сподівання про досягнення угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.
Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином у травні або на початку червня Фото: ap.org

"Ми зустрінемося в травні або на початку червня і я думаю, що з обох сторін буде продемонстровано велику повагу, і ми сподіваємося, що зможемо укласти угоду про денуклеаризації Північної Кореї", - сказав Трамп, повідомляє Reuters.

Він також висловив сподівання, що запланована зустріч буде сильно відрізнятися від тих відносин, які зберігалися протягом багатьох років між країнами.

Нагадаємо, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США.

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10 04 2018 08:40
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