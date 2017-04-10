Трамп побажав родині, у якої немає світла після урагану, "гарно провести час"
Під час роздачі гуманітарної допомоги в одній з церков Сан-Хуана президент повів себе дуже дивно - почав сміятися і кидати в натовп упаковки з паперовими рушниками.
Але на цьому дива не закінчилися. Як зазначає Buzzfeed, Трамп сказав родині, у якій немає вдома електрики, "добре проведіть час".
Американський лідер також згадав про ураган "Катріна", який, на думку президента, був справжньою катастрофою - на відміну від "Марії".
Нагадаємо, у вересня на північному заході Пуерто-Ріко почалася евакуація місцевого населення через обвалення греблі Гуадатака, що зазнала ушкоджень унаслідок урагану "Марія".
Раніше ураган пройшовся через острів Домініка в Карибському морі та залишив по собі масштабні руйнування.
Перш ніж обрушиться на Домініку, "Марія" посилилася до п'ятої категорії, яку фахівці також називають категорією "потенційної катастрофи". Пориви вітру сягаюли 260 км на годину.
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