Трамп подякував президенту Литви за надання підтримки Україні
Відповідну заяву Трамп зробив у листі до президента Литви Далі Грібаускайте, написаному з нагоди Дня незалежності Литви, інформує Baltictimes.
Також Дональд Трамп привітав Литву зі святом і схвалив дії країни щодо збільшення грошових вкладень у оборону.
"Ваша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля, спрямовані на підвищення диверсифікації джерел енергії, сприяють нашій спільній меті зміцнення європейської і регіональної безпеки", - пише Трамп.
Трамп високо оцінив допомогу Литви в Афганістані і зусилля в боротьбі проти ІДІЛ.
"Внесок Литви у спільні зусилля в Афганістані і в боротьбу з ІДІЛ демонструють прихильність країни принципам глобальної безпеки", - заявив він.
Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.
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