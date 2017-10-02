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Трамп подякував президенту Литви за надання підтримки Україні

Трамп високо оцінив допомогу Литви в Афганістані
Президент США Дональд Трамп подякував Литві за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за сприяння зміцненню безпеки Європи.
Трамп подякував президенту Литви за надання підтримки Україні Дональд Трамп. Фото: time.com

Відповідну заяву Трамп зробив у листі до президента Литви Далі Грібаускайте, написаному з нагоди Дня незалежності Литви, інформує Baltictimes.

Також Дональд Трамп привітав Литву зі святом і схвалив дії країни щодо збільшення грошових вкладень у оборону.

"Ваша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля, спрямовані на підвищення диверсифікації джерел енергії, сприяють нашій спільній меті зміцнення європейської і регіональної безпеки", - пише Трамп.

Трамп високо оцінив допомогу Литви в Афганістані і зусилля в боротьбі проти ІДІЛ.

"Внесок Литви у спільні зусилля в Афганістані і в боротьбу з ІДІЛ демонструють прихильність країни принципам глобальної безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.

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10 02 2017 20:18
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