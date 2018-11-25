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Трамп подякував собі за падіння цін на нафту

"Інфляція сповільнюється", – заявив президент США
Президент США Дональд Трамп в неділю, 25 листопада, подякував самому собі за те, що ціни на нафту знижуються.
Трамп подякував собі за падіння цін на нафту Фото: reuters.com

"Чудово, що ціни на нафту падають (дякуємо вам, президент Т.). Додамо це ... до наших інших хороших економічних новин. Інфляція сповільнюється (ви чуєте, ФРС)!"написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Раніше в середу, 21 листопада, Трамп опублікував твіт, в якому подякував за зниження цін на нафту Саудівській Аравії і закликав її продовжувати в тому ж дусі.

"Ціни на нафту йдуть до низу, шикарно! Як і скорочення податків для Америки і для світу. Насолоджуйтеся! $54, а було $82. Дякую Саудівській Аравії, але давайте знизимо їх (ціни, – ред.) ще!" – написав тоді президент США.

Ціни на нафту марки Brent впали на понад 6% до кінця європейських торгів у п'ятницю, за тиждень падіння становило близько 12%.

Трамп неодноразово критикував політику Федеральної резервної системи (ФРС) США в питанні поступового підвищення відсоткової ставки.

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25 11 2018 19:15
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