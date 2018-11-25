Трамп подякував собі за падіння цін на нафту
"Чудово, що ціни на нафту падають (дякуємо вам, президент Т.). Додамо це ... до наших інших хороших економічних новин. Інфляція сповільнюється (ви чуєте, ФРС)!" – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.
Раніше в середу, 21 листопада, Трамп опублікував твіт, в якому подякував за зниження цін на нафту Саудівській Аравії і закликав її продовжувати в тому ж дусі.
"Ціни на нафту йдуть до низу, шикарно! Як і скорочення податків для Америки і для світу. Насолоджуйтеся! $54, а було $82. Дякую Саудівській Аравії, але давайте знизимо їх (ціни, – ред.) ще!" – написав тоді президент США.
Ціни на нафту марки Brent впали на понад 6% до кінця європейських торгів у п'ятницю, за тиждень падіння становило близько 12%.
Трамп неодноразово критикував політику Федеральної резервної системи (ФРС) США в питанні поступового підвищення відсоткової ставки.
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