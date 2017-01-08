Трамп погодив введення нових антиросійських санкцій

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

"Президент Трамп підписав документ про введення санкцій проти РФ. Ми бажаємо їх скасування, але це можливо лише за умови виконання Росією взятих на себе зобов'язань, однак останні дипломатичні кроки Росії, на жаль, свідчать про протилежне", - повідомив віце-президент США Майк Пенс у своєму Twitter.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Довідка:

Законопроект визначає підтримку уряду України у відновленні і територіальної цілісності як частину політики США. Також законопроект засуджує дестабілізаційні зусилля уряду РФ в Україні; містить відмову від визнання анексії Криму або будь-якої частини території України, захопленої з використанням військової сили. Конгрес готовий допомагати Україні в реформуванні енергетичного сектору України і зменшенні залежності від російських енергетичних ресурсів, а також у протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті; підсилює антиросійські секторальні санкції проти фінансового сектору РФ і російської енергетики; передбачає введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки і т.ін. Законопроектом надається право президенту США в координації з американськими союзниками ввести санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку й обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.

Проект закону передбачає створення Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив із підтримки енергетичної безпеки України передбачено виділити 30 млн доларів.