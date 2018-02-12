Трамп погодився не підвищувати мита на китайські товари з 2019 року
Сторони домовилися, що підвищення не буде, якщо протягом 90 днів США і Китай домовляться з низки питань, у тому числі щодо зменшення торгового дисбалансу між країнами.
"Китай погодився негайно розпочати закупівлю сільськогосподарської продукції у наших фермерів", – йдеться у повідомленні.
Трамп зазначив, що "це була приголомшлива і продуктивна зустріч з необмеженими можливостями як для Сполучених Штатів, так і для Китаю".
Раніше, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп порадив компанії Apple перенести виробництво з Китаю в США, щоб уникнути подорожчання продукції внаслідок запровадження мит щодо Китаю.
Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
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