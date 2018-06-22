Трамп погрожує 20% митом на імпорт автомобілів з ЄС

ЄС має зменшити чи скасувати "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США, інакше Штати запровадять нові мита

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 22 червня, погрозив ЄС новими обмежувальними заходами.

Тепер йдеться про 20% мито на автомобілі з Євросоюзу в разі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США.

"З огляду на тарифи та торговельні бар'єри, які Євросоюз давно запровадив проти США та наших великих компаній і працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Виробляймо їх тут!", – наголосив очільник Білого дому європейські компанії.

Як зазначає DW, за даними американського міністерства торгівлі, у 2017 році в грошовому обсязі імпорт автомобілів з ЄС – майже на 43 млрд доларів – становив близько 22% від загального, приблизно половина з нього припадає на Німеччину. Минулоріч з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 млн автомобілів, 500 тис. з них – німецькі.

Місяць тому адміністрація США ініціювала розслідування стосовно того, чи становить імпорт автомобілів загрозу для національної безпеки США. Міністр торгівлі США Вілбур Росс напередодні зазначив, що міністерство планує завершити це розслідування наприкінці липня або ж у серпні.

Нагадаємо, штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності 22 червня як реакція на рішення Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики.

Президент США 8 березня офіційно оголосив про запровадження 25% мита на імпорт сталі та 10% ввізного мита на алюміній. Для ЄС спершу було зроблено виняток, а згодом Трамп подовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита для ЄС все ж були запроваджені.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку зі США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.