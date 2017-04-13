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Трамп погрожує КНДР атомними підводними човнами

Американський президент хоче використати вплив Китаю на Північну Корею
Президент США Дональд Трамп попросив голову КНР Сі Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що "у США є не тільки авіаносці, але й атомні підводні човни".
Трамп погрожує КНДР атомними підводними човнами Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами Трампа, не можна дозволити такій країні як КНДР мати ядерну зброю, а сам Кім Чен Ин "робить велику помилку", - інформує "Yonhap" з посиланням на Fox Business.

"Це масове знищення, у неї ще немає систем доставки, але вони з'являться. У багатьох відношеннях це найпростіше (створення систем доставки)", - заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не розкриває своїх планів щодо КНДР.

"Я не такий, як Обама", - сказав він, критикуючи свого попередника за попередження про нанесення удару по іракському Мосулу.

Окрім того, президент США вважає, що Китай погодиться використати свій вплив на Північну Корею, щоб приборкати її ядерну програму, повідомляє Bloomberg.

"Президент Сі хоче вчинити правильно, - сказав Трамп, - Я думаю він хоче допомогти нам із Північною Кореєю".

Трамп сподівається, що тиск на Китай підштовхне його використати свої економічні зв’язки, щоб змусити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина закрити ядерну програму.

Китай є найважливішим торговим партнером Північної Кореї, що надає йому важелі впливу на ізольованого сусіда. Раніше в інтерв’ю Wall Street Journal Трамп повідомив, що запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну поступки у торгівельній угоді між США і Китаєм в обмін на допомогу у вирішенні питання Північної Кореї. За словами Трампа, США стурбовані дефіцитом торгового балансу з Китаєм, але готові змиритися з цим, якщо проблема буде вирішена.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не дозволить КНДР створити ракети, здатні досягти Америки.

Також Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила  ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Північна Корея регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски. Після чергових випробувань, що відбулися в березні, в КНДР заявили, що провели навчання з нанесення удару по американських базах в Японії.

Додамо, що Північна Корея заявила, що захищатиме себе "потужною силою зброї" у відповідь на наближення ударної групи військово-морського флоту США до Корейського півострова.
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