Трамп погрожує вийти із зони вільної торгівлі НАФТА
"Або по ній буде укладено нову угоду, яка буде чесною стосовно Америки, або вона буде припинена", – наголосив американський президент в інтерв`ю Fox News.
Раніше США, Канада і Мексика почали переговори щодо актуалізації НАФТА на вимогу Трампа, причому президент США пригрозив денонсувати договір ще до завершення цих переговорів. Наступний раунд переговорів відбудеться в листопаді, але вже відомо, що переговори продовжаться в 2018 році.
США ведуть активну торгівлю з Канадою і Мексикою, але імпортують більше, ніж експортують. Так, при товарообігу $525 млрд з Мексикою в 2016 році торговельний дефіцит США склав $63 млрд. З Канадою при обсязі торгівлі $545 млрд торговий дефіцит склав $11 млрд.
США - найбільша з трьох держав НАФТА, яка діє з 1994 року і об'єднує три країни з населенням трохи менше 500 мільйонів людей.
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