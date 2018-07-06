Трамп помилував довічно ув'язнену жінку на прохання телезірки Кім Кардаш'ян
"Сьогодні президент Дональд Трамп подарував свободу Алісі Марі Джонсон, 63-річній жінці, яка майже 22 роки пробула у федеральній в'язниці за кримінальний злочин", - йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.
При цьому наголошується, що, "хоча нинішня адміністрація завжди буде залишати дуже жорстку позицію по відношенню до злочинів, вона все ж вважає, що ті, хто сплатив свій борг перед суспільством і важко попрацював над собою під час укладення, заслуговують на другий шанс".
Мається на увазі робота Еліс Мері Джонсон в тюремному хоспісі протягом усього її тюремного ув'язнення.
Кім Кардаш'ян подякувала у Twitter Трампу за його зятя Джареда Кушнера, який брав участь у переговорах щодо помилування останні кілька місяців.
Мері Еліс Джонсон була засуджена до довічного ув'язнення у в'язниці без права умовно-дострокового звільнення у 1996 році за злочин, пов'язаний з наркотиками - вона передавала повідомлення між розповсюджувачами наркотиків і продавцями.
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