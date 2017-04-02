Трамп пообіцяв скасувати постанову суду, яка зупинила указ про міграцію

Президент США також розкритикував суддю, який її прийняв, назвавши його "так званим"

Президент США Дональд Трамп пообіцяв скасувати рішення федерального судді з Сіетлу про призупинення дії указу, який забороняє прийом біженців і видачу віз громадянам семи держав з переважно мусульманським населенням.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Коли країна вже не в змозі сказати, хто може, а хто не може в'їжджати та виїжджати, особливо з міркувань безпеки – це велика проблема!", – зазначив Трамп у першому дописі.

Президент США наголосив, що його рішення підтримали країни Близького Сходу.

"Цікаво, що деякі країни Близького Сходу згодні з забороною. Вони знають, що коли деяким людям дозволити в'їзд – це смерть і руйнування!", – написав він.

Насамкінець, Дональд Трамп розкритикував суддю, який прийняв рішення призупинити дію його указу, і назвав його "так званим суддею".

"Позиція цього так званого судді, який по суті позбавляє нашу країну правоохоронної системи, обурлива й буде скасована!" – пообіцяв президент.

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.