Трамп пообіцяв створити найпотужнішу армію в історії США

"Наш ядерний арсенал буде набагато потужніший, ніж у будь-якої іншої країни"

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписаний ним у п'ятницю бюджет на 2018 фінансовий рік дозволить, серед іншого, відродити американську військову міць.

"У нас буде найсильніша армія в нашій історії", - сказав він під час виступу в Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, мати в своєму розпорядженні настільки могутні збройні сили - "це дуже важливо". "Ви тільки подивіться на "гравців" там (на світовій арені, - ред.)", - сказав Трамп.

Президент перерахував низку положень бюджету, спрямованих на посилення американського військового потенціалу.

Зокрема, $3,8 млрд виділяють на закупівлю 34 кораблів для ВМС США. "За кількістю кораблів зараз ми, напевно, перебуваємо у найгіршому становищі за більш ніж 100 останніх років", - сказав президент. Він підкреслив, що завдяки ухваленому бюджету "ми отримаємо значну кількість вкрай сучасних кораблів".

Крім того, $10,2 млрд буде витрачено на закупівлю 90 винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35, які Трамп назвав найбільш технологічно просунутими у світі. Також $2,9 млрд буде виділено для купівлі 15 літаків-заправників Boeing KC-46.

За його словами, $1,8 млрд виділено для закупівлі 24 палубних винищувачів-бомбардувальників F/A-28E/F "Super Hornet".

В $1,7 млрд обійдеться купівля для американської армії 10 патрульних протичовнових літаків P-8 "Посейдон". "Вони неймовірні", - заявив президент.

Бюджет дозволить придбати 56 вертольотів UH-60 Black Hawk, ще $1,1 млрд піде на модернізацію 85 основних бойових танків M1 Abrams.

Трамп заявив, що $705 млн виділяються на спільні програми з розробки систем ПРО, які США проводять з Ізраїлем та іншими країнами.

Також суттєві кошти підуть на модернізацію ядерного арсеналу США.

"Наш ядерний арсенал буде набагато потужніший, ніж у будь-якої іншої країни. Ніхто не зможе навіть близько підібратися до нас за цим показником", - попередив глава Білого дому.