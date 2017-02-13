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Трамп пообіцяв відповісти на запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Дональд Трамп заявив, що реакція на ракетні випробування буде "дуже жорсткою"
Президент США Дональд Трамп заявив, що реакція Сполучених Штатів на випробування Північною Кореєю балістичної ракети буде "дуже жорсткою".
Трамп пообіцяв відповісти на запуск Північною Кореєю балістичної ракети Дональд Трамп. Фото: time.com

"Очевидно, що Північна Корея - це велика, велика проблема, і ми будемо вирішувати її дуже жорстко", - сказав Трамп, не уточнивши, як саме він буде реагувати на дії КНДР,  передає Reuters.

У той же час Пентагон рішуче засудив ракетні випробування Північної Кореї. Офіційний представник Пентагону Джефф Девіс повідомив, що "програми розробки забороненої зброї" Північною Кореєю несуть серйозну загрозу для національної безпеки.

"Ми здатні протистояти агресії балістичними ракетами Північної Кореї, і ми будемо вживати всі необхідні заходи для захисту від загроз нашої території і наших громадян, а також наших союзників", - додав Девіс.

Нагадаємо, що в ніч на 12 лютого влада Північної Кореї провела чергові випробування балістичної ракети. Керівництво країни заявило, що випробування балістичної ракети були успішними

Стратегічне командування збройних сил США повідомило, що КНДР здійснила запуск ракети середньої дальності.

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13 02 2017 23:18
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