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Трамп попередив, що може піти з зустрічі з Кім Чен Ином

Він пообіцяв на зустрічі досягти денуклеаризації КНДР і звільнення американців і японців, викрадених Північною Кореєю
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з Кім Чен Ином, однак попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.
Трамп попередив, що може піти з зустрічі з Кім Чен Ином Фото: ap.org

"Я сподіваюся на успішну зустріч" - сказав Трамп, повідомляє Reuters.

"Якщо мені здасться, що ця зустріч не буде корисною, підготовка до неї зупиниться. Якщо під час зустрічі мені здасться, що вона не приносить результатів, я піду з неї" - заявив він.

Раніше стало відомо, що кандидат на посаду держсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення можливої зустрічі лідерів двох країн.

Нагадаємо,  Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у травні або на початку червня і висловив сподівання про досягнення угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

 
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19 04 2018 09:24
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