НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з Кім Чен Ином, однак попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп попередив, що може піти з зустрічі з Кім Чен Ином
Він пообіцяв на зустрічі досягти денуклеаризації КНДР і звільнення американців і японців, викрадених Північною Кореєю
Фото: ap.org
"Я сподіваюся на успішну зустріч" - сказав Трамп, повідомляє Reuters.
"Якщо мені здасться, що ця зустріч не буде корисною, підготовка до неї зупиниться. Якщо під час зустрічі мені здасться, що вона не приносить результатів, я піду з неї" - заявив він.
Раніше стало відомо, що кандидат на посаду держсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення можливої зустрічі лідерів двох країн.
Нагадаємо, Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у травні або на початку червня і висловив сподівання про досягнення угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.
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19 04 2018 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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