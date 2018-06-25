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Трамп порівняв нелегальних мігрантів із "загарбниками країни"

Заяву глави Білого дому розкритикували правозахисники та адвокати з прав мігрантів
Президент США Дональд Трамп заявив, що людей, які прибули в Сполучені Штати нелегально, потрібно негайно депортувати у країни, звідки вони приїхали, без будь-якого судового процесу.
Трамп порівняв нелегальних мігрантів із "загарбниками країни" Фото: abcnews.com

Трамп порівняв нелегальних мігрантів з "загарбниками, які намагаються увірватися в країну".

Заяву глави Білого дому розкритикували правозахисники та адвокати з прав мігрантів - вони стверджують, що це порушує положення про судочинство Конституції США, яка застосовується як до громадян Сполучених Штатів, так і до осіб, які не мають американського громадянства.

"Ми не можемо дозволити всім цим людям вторгнутися в нашу країну. Коли хтось прибуває ми повинні негайно, без судів або судових процесів, повернути їх туди, звідки вони приїхали", - написав Трамп в Twitter, повідомляє Reuters

Раніше, Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до США.

Також, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.

Як повідомлялося, уряд США повернуло 522 дітей мігрантів їхнім батькам.

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25 06 2018 08:52
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