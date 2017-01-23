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Трамп поспілкувався по телефону з Нетаньяху про Палестину

Трамп провів "теплу" розмову з прем'єром Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провели телефонну розмову
Трамп поспілкувався по телефону з Нетаньяху про Палестину Дональд Трамп. Фото: time.com

Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю на зустріч у Вашингтон в лютому. Точна дата буде визначена в найближчі дні, повідомляє Reuters.

Прес-служба ізраїльського прем'єра назвала розмову "дуже теплою".

"Прем'єр-міністр висловив бажання тісно співпрацювати з президентом Трампом, щоб виробити спільний підхід до зміцнення миру і безпеки в регіоні, без розбіжностей між США і Ізраїлем", - наголошується в заяві.

Як повідомляється, Нетаньяху також обговорив з Трампом ядерну угоду з Іраном, мирний процес у Палестині та інші проблеми.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії обіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди американське посольство. Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас у відповідь заявив, що перенесення посольства США в Ізраїлі в Єрусалим "не допоможе мирному процесу".

Раніше стало відомо, що Ізраїль зводитиме нові будинки у Східному Єрусалимі.

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23 01 2017 06:55
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