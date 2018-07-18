Трамп поставив під сумнів обов'язок США захищати Чорногорію в рамках НАТО
Трамп висловив свою думку в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Журналіст Такер Карлсон під час бесіди згадав, що стаття 5 Північноатлантичного договору зобов'язує всі країни НАТО захищати будь-якого іншого учасника, який зазнав нападу.
"Скажімо, Чорногорія, яка приєдналася минулого року, піддається нападу. Навіщо моєму синові їхати в Чорногорію, щоб захистити її від нападу?", - запитав Карлсон.
Трамп відповів словами, які ставлять під сумнів зобов'язання США щодо ключового елементу військового союзу.
"Я розумію, що ви говорите. Я задаю те ж питання. Знаєте, Чорногорія - крихітна країна з дуже сильними людьми... вони можуть стати агресивними, і мої вітання, ви у Третій світовій війні", - сказав він.
За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу, нагадує видання.
Додамо, Трамп пояснив, що обмовився на прес-конференції з Путіним. Президент США погоджується з висновками розвідки США про те, що Росія втручалась в американські вибори.
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