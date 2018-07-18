Трамп поставив під сумнів обов'язок США захищати Чорногорію в рамках НАТО

"Чорногорія - крихітна країна з дуже сильними людьми... вони можуть стати агресивними, і мої вітання, ви у Третій світовій війні"

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів обов'язок Сполучених Штатів захищати таких "крихітних" союзників по НАТО, як Чорногорія.

Трамп висловив свою думку в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Журналіст Такер Карлсон під час бесіди згадав, що стаття 5 Північноатлантичного договору зобов'язує всі країни НАТО захищати будь-якого іншого учасника, який зазнав нападу.

"Скажімо, Чорногорія, яка приєдналася минулого року, піддається нападу. Навіщо моєму синові їхати в Чорногорію, щоб захистити її від нападу?", - запитав Карлсон.

Трамп відповів словами, які ставлять під сумнів зобов'язання США щодо ключового елементу військового союзу.

"Я розумію, що ви говорите. Я задаю те ж питання. Знаєте, Чорногорія - крихітна країна з дуже сильними людьми... вони можуть стати агресивними, і мої вітання, ви у Третій світовій війні", - сказав він.

За всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася тільки один раз - держави НАТО приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня. Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до Альянсу, нагадує видання.

Додамо, Трамп пояснив, що обмовився на прес-конференції з Путіним. Президент США погоджується з висновками розвідки США про те, що Росія втручалась в американські вибори.