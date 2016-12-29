Трамп поставив під сумнів причетність Росії до хакерських атак проти США
Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів та опублікували її у відкритому доступі, допомогаючи перемогти кандитату від Республіканців, повідомляє Reuters.
"Я думаю, що комп’ютери дуже сильно ускладнили життя. Ціле покоління комп’ютерів призвело до того, що ніхто точно не знає, що відбувається", - прокоментував Трамп анонсовані раніше можливі санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки.
Обраний президент США також прокоментував вимоги деяких американських журналістів розсекретити наявні у Вашингтона дані про зазначених кібератаки.
"Думаю, їм слід зробити все можливе, щоб у цьому розібратися", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.
Відзначимо, американський сенатор Джон Маккейн заявив, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".
Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
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