Трамп поставив під сумнів причетність Росії до хакерських атак проти США

Трамп вважає, що комп'ютери дуже сильно ускладнили життя

Новообраний президент США Дональд Трамп сумнівається щодо втручання російських хакерів у виборчий процес.

Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів та опублікували її у відкритому доступі, допомогаючи перемогти кандитату від Республіканців, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що комп’ютери дуже сильно ускладнили життя. Ціле покоління комп’ютерів призвело до того, що ніхто точно не знає, що відбувається", - прокоментував Трамп анонсовані раніше можливі санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки.

Обраний президент США також прокоментував вимоги деяких американських журналістів розсекретити наявні у Вашингтона дані про зазначених кібератаки.

"Думаю, їм слід зробити все можливе, щоб у цьому розібратися", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.