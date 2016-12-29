Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп поставив під сумнів причетність Росії до хакерських атак проти США

Трамп вважає, що комп'ютери дуже сильно ускладнили життя
Новообраний президент США Дональд Трамп сумнівається щодо втручання російських хакерів у виборчий процес.
Трамп поставив під сумнів причетність Росії до хакерських атак проти США Дональд Трамп. Фото: ЕРА

Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів та опублікували її у відкритому доступі, допомогаючи перемогти кандитату від Республіканців, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що комп’ютери дуже сильно ускладнили життя. Ціле покоління комп’ютерів призвело до того, що ніхто точно не знає, що відбувається", - прокоментував Трамп анонсовані раніше можливі санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки.

Обраний президент США також прокоментував вимоги деяких американських журналістів розсекретити наявні у Вашингтона дані про зазначених кібератаки.

"Думаю, їм слід зробити все можливе, щоб у цьому розібратися", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що адміністрація Барака Обами близька до оголошення серії заходів для покарання Росії за її втручання у президентські вибори США, на яких виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Відзначимо, американський сенатор Джон Маккейн заявив, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 08:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.