Трамп поступається в питаннях Сирії та України, щоб догодити Кремлю, екс-глава розвідки США

Колишній глава Нацрозвідки США Джеймс Клеппер не на жарт стурбований ставленням президента Америки Дональда Трампа до глави Кремля Володимира Путіна.

Колишній американський високопоставлений чиновник вважає, що Російська Федерація є "прямою загрозою існуванню США", а Дональд Трамп обрав небезпечний шлях: він іде на поступки в Сирії та Україні, аби здобути прихильність Путіна.

Про це Клеппер заявив в інтерв'ю для MSNBC.

"Росія – пряма загроза існуванню нашої країни. Вони проводять дуже агресивне оновлення програми своїх стратегічних ядерних ресурсів. У них дуже агресивна програма із протикосмічної оборони. Все це розробляється на противагу одному опоненту – Сполученим Штатам", – зауважив військовослужбовець у відставці. Клеппер упевнений – Путін марить зробити Росію великою світовою державою, а "Трамп частково сприяє відродженню величі Росії". Натомість, за словами екс-директора Нацрозвідки США, президент Америки не заважає главі Кремля досягати поставлених цілей щодо Сирії, це також стосується й України, де Путін досі не отримав належної відсічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив призупинити програму військової допомоги для сирійської опозиції.