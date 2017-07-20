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Трамп поступається в питаннях Сирії та України, щоб догодити Кремлю, екс-глава розвідки США

Клеппер упевнений – Путін марить зробити Росію великою світовою державою, а "Трамп частково сприяє відродженню величі Росії"
Колишній глава Нацрозвідки США Джеймс Клеппер не на жарт стурбований ставленням президента Америки Дональда Трампа до глави Кремля Володимира Путіна.
Трамп поступається в питаннях Сирії та України, щоб догодити Кремлю, екс-глава розвідки США Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

Колишній американський високопоставлений чиновник вважає, що Російська Федерація є "прямою загрозою існуванню США", а Дональд Трамп обрав небезпечний шлях: він іде на поступки в Сирії та Україні, аби здобути прихильність Путіна.

Про це Клеппер заявив в інтерв'ю для MSNBC.

"Росія – пряма загроза існуванню нашої країни. Вони проводять дуже агресивне оновлення програми своїх стратегічних ядерних ресурсів. У них дуже агресивна програма із протикосмічної оборони. Все це розробляється на противагу одному опоненту – Сполученим Штатам", – зауважив військовослужбовець у відставці.

Клеппер упевнений – Путін марить зробити Росію великою світовою державою, а "Трамп частково сприяє відродженню величі Росії". Натомість, за словами екс-директора Нацрозвідки США, президент Америки не заважає главі Кремля досягати поставлених цілей щодо Сирії, це також стосується й України, де Путін досі не отримав належної відсічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив призупинити програму військової допомоги для сирійської опозиції.

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