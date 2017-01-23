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Трамп повернувся до введених Рейганом заходів з боротьби з абортами

Трамп заборонив фінансувати міжнародні організації, які інформують жінок про аборти
Президент США Дональд Трамп відновив федеральну заборону на фінансування США міжнародних організацій охорони здоров'я, які консультують жінок про варіанти планування сім'ї, що включають аборт.
Трамп повернувся до введених Рейганом заходів з боротьби з абортами Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

Про це повідомляє Huffington Post.

Видання нагадує, що політика Мехіко сіті, також відома як "правило глобального кляпу" була вперше введена в США президентом Рональдом Рейганом у 1984 році. Відповідно до цієї політики, США заборонено фінансувати неурядові організації, які пропонують або надають консультації з широкого спектру варіантів планування сім'ї та репродуктивного здоров'я, якщо вони включають у себе аборт. Ця заборона залишається в силі, навіть якщо гроші США спеціально не використовуються для послуг, пов'язаних з абортом.

Під час правління Білла Клінтона ця політика була скасована, потім президент Джордж Буш відновив її, після чого Барак Обама знову відмовився від неї у 2009 році.

Нагадаємо, 31 березня 2016 року повідомлялося, що тоді ще кандидат на висунення на пост президента США Дональд Трамп запропонував карати жінок за аборти, якщо вони стануть незаконними на території США.

Трамп заявив, що підтримує заборону на аборти, проте не вказав, яким має бути покарання для жінок.

Трохи пізніше Трамп уточнив, що мав на увазі покарання для лікарів, а не для жінок.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.

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23 01 2017 22:17
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