ПОЛІТИКА НОВИНИПісля відставки Джеймса Меттіса Міністерство оборони США очолить його заступник Патрік Шанахан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп повідомив, хто очолить Пентагон
"У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником"
Дональд Трамп. Фото: ЕРА
"Я радий оголосити, що з 1 січня 2019 року наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан вступить на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником, а раніше - в компанії Boeing. Він буде видатним!" - написав Трамп у Twitter, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса. Голова Пентагону покине посаду наприкінці лютого.
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