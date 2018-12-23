Трамп повідомив, хто очолить Пентагон

Після відставки Джеймса Меттіса Міністерство оборони США очолить його заступник Патрік Шанахан.

"Я радий оголосити, що з 1 січня 2019 року наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан вступить на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником, а раніше - в компанії Boeing. Він буде видатним!" - написав Трамп у Twitter, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса. Голова Пентагону покине посаду наприкінці лютого.