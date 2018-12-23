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Трамп повідомив, хто очолить Пентагон

"У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником"
Після відставки Джеймса Меттіса Міністерство оборони США очолить його заступник Патрік Шанахан.
Трамп повідомив, хто очолить Пентагон Дональд Трамп. Фото: ЕРА

"Я радий оголосити, що з 1 січня 2019 року наш дуже талановитий заступник міністра оборони Патрік Шанахан вступить на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником, а раніше - в компанії Boeing. Він буде видатним!" - написав Трамп у Twitter, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса. Голова Пентагону покине посаду наприкінці лютого.

 

 

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23 12 2018 20:58
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