Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп повідомив про підписання закону, оприлюднивши відео, де він співає

Відео, оприлюднене Трампом, сприйняли неоднозначно
Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своєму Twitter архівне відео, у якому він в образі фермера з вилами виконує пісню з популярного американського комедійного серіалу "Зелені простори". Таким чином, Трамп повідомив, що схвалив новий закон США про ферми, в рамках якого з бюджету виділять масштабні асигнування.
Трамп повідомив про підписання закону, оприлюднивши відео, де він співає Фото: reuters.com

Президент США прокоментував відео наступним чином: "Закон про ферми підпишу через 15 хвилин!".

На цей час архівне відео з Трампом у його Twitter-акаунті переглянули понад 4 мільйони користувачів, під публікацією залишили десятки тисяч коментарів. На відео 2006 року Трам співає разом з актрисою Меган Муллаллі під час церемонії неагородження премією "Еммі".

 

Відео, оприлюднене Трампом, сприйняли неоднозначно: зокрема, користувачі соцмереж і деякі американські ЗМІ розкритикували його.

Зазначимо, новий закон про ферми зазнав різкої критики з боку демократів через значні витрати. Адже, з бюджету СШАна його реалізацію планують виділити 867 мільярдів доларів.

Раніше Дональд Трамп схвалив виведення всіх американських сил із Сирії. Глава Білого дому вважає, що бойовики "Ісламської держави" вже переможені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2018 21:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.