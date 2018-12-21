Трамп повідомив про підписання закону, оприлюднивши відео, де він співає

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своєму Twitter архівне відео, у якому він в образі фермера з вилами виконує пісню з популярного американського комедійного серіалу "Зелені простори". Таким чином, Трамп повідомив, що схвалив новий закон США про ферми, в рамках якого з бюджету виділять масштабні асигнування.

Президент США прокоментував відео наступним чином: "Закон про ферми підпишу через 15 хвилин!".

На цей час архівне відео з Трампом у його Twitter-акаунті переглянули понад 4 мільйони користувачів, під публікацією залишили десятки тисяч коментарів. На відео 2006 року Трам співає разом з актрисою Меган Муллаллі під час церемонії неагородження премією "Еммі".

Відео, оприлюднене Трампом, сприйняли неоднозначно: зокрема, користувачі соцмереж і деякі американські ЗМІ розкритикували його.

Зазначимо, новий закон про ферми зазнав різкої критики з боку демократів через значні витрати. Адже, з бюджету СШАна його реалізацію планують виділити 867 мільярдів доларів.

Раніше Дональд Трамп схвалив виведення всіх американських сил із Сирії. Глава Білого дому вважає, що бойовики "Ісламської держави" вже переможені.