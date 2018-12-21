Трамп повідомив про підписання закону, оприлюднивши відео, де він співає
Президент США прокоментував відео наступним чином: "Закон про ферми підпишу через 15 хвилин!".
На цей час архівне відео з Трампом у його Twitter-акаунті переглянули понад 4 мільйони користувачів, під публікацією залишили десятки тисяч коментарів. На відео 2006 року Трам співає разом з актрисою Меган Муллаллі під час церемонії неагородження премією "Еммі".
Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys #TBT pic.twitter.com/KtSS17xvIn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.
Відео, оприлюднене Трампом, сприйняли неоднозначно: зокрема, користувачі соцмереж і деякі американські ЗМІ розкритикували його.
Зазначимо, новий закон про ферми зазнав різкої критики з боку демократів через значні витрати. Адже, з бюджету СШАна його реалізацію планують виділити 867 мільярдів доларів.
Раніше Дональд Трамп схвалив виведення всіх американських сил із Сирії. Глава Білого дому вважає, що бойовики "Ісламської держави" вже переможені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата