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Трамп про конфлікт з КНДР: Час діяти швидко та з великою рішучістю

Американський лідер також висловив сподівання, що Вашингтону ніколи не доведеться застосовувати військову силу на Корейському півострові
Президент США Дональд Трамп заявив, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та укласти угоду, яка буде корисною для народу країни.
Трамп про конфлікт з КНДР: Час діяти швидко та з великою рішучістю Фото: abcnews.com

Трамп також висловив сподівання, що Вашингтону ніколи не доведеться застосовувати військову силу на Корейському півострові.

"Враховуючи сказане, я дійсно вірю, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та досягти угоди, яка буде корисною для народу КНДР", - сказав Трамп. Про це він сказав у Південній Кореї під час свого азійського туру, повідомляє CNN

Відповідаючи на запитання стосовно прогресу у врегулюванні північнокорейського питання, Трамп відповів, що досягнуто значного прогресу.

"Я думаю, ми демонструємо величезну силу. Ми направили три найбільші авіаносці у світі (на Корейський півострів), розміщено також атомний підводний човен", - наголосив він.

Трамп також знову закликав міжнародне співтовариство робити більше для розв'язання північнокорейської проблеми.

"Північна Корея є всесвітньою загрозою, яка вимагає глобальних дій... Ми закликаємо кожну відповідальну країну, включаючи Китай та Росію, вимагати від північнокорейського режиму припинення його програм ядерного озброєння і ракетних програм", - сказав він.

Президент США підкреслив, що "час діяти швидко та з великою рішучістю".

"Всі країни повинні виконувати резолюції Ради Безпеки ООН і повністю припинити торгівлю та бізнес з Північною Кореєю. Неприпустимо, що країни будуть допомагати фінансувати цей все більш небезпечний режим", - заявив Трамп.

Раніше президент США зазначав, що готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.

Нагадаємо, на початку жовтня Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".

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