Трамп про конфлікт з КНДР: Час діяти швидко та з великою рішучістю
Трамп також висловив сподівання, що Вашингтону ніколи не доведеться застосовувати військову силу на Корейському півострові.
"Враховуючи сказане, я дійсно вірю, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та досягти угоди, яка буде корисною для народу КНДР", - сказав Трамп. Про це він сказав у Південній Кореї під час свого азійського туру, повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання стосовно прогресу у врегулюванні північнокорейського питання, Трамп відповів, що досягнуто значного прогресу.
"Я думаю, ми демонструємо величезну силу. Ми направили три найбільші авіаносці у світі (на Корейський півострів), розміщено також атомний підводний човен", - наголосив він.
Трамп також знову закликав міжнародне співтовариство робити більше для розв'язання північнокорейської проблеми.
"Північна Корея є всесвітньою загрозою, яка вимагає глобальних дій... Ми закликаємо кожну відповідальну країну, включаючи Китай та Росію, вимагати від північнокорейського режиму припинення його програм ядерного озброєння і ракетних програм", - сказав він.
Президент США підкреслив, що "час діяти швидко та з великою рішучістю".
"Всі країни повинні виконувати резолюції Ради Безпеки ООН і повністю припинити торгівлю та бізнес з Північною Кореєю. Неприпустимо, що країни будуть допомагати фінансувати цей все більш небезпечний режим", - заявив Трамп.
Раніше президент США зазначав, що готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.
Нагадаємо, на початку жовтня Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".
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