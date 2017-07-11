Трамп про конфлікт з КНДР: Час діяти швидко та з великою рішучістю

Американський лідер також висловив сподівання, що Вашингтону ніколи не доведеться застосовувати військову силу на Корейському півострові

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та укласти угоду, яка буде корисною для народу країни.

Трамп також висловив сподівання, що Вашингтону ніколи не доведеться застосовувати військову силу на Корейському півострові.

"Враховуючи сказане, я дійсно вірю, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та досягти угоди, яка буде корисною для народу КНДР", - сказав Трамп. Про це він сказав у Південній Кореї під час свого азійського туру, повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання стосовно прогресу у врегулюванні північнокорейського питання, Трамп відповів, що досягнуто значного прогресу.

"Я думаю, ми демонструємо величезну силу. Ми направили три найбільші авіаносці у світі (на Корейський півострів), розміщено також атомний підводний човен", - наголосив він.

Трамп також знову закликав міжнародне співтовариство робити більше для розв'язання північнокорейської проблеми.

"Північна Корея є всесвітньою загрозою, яка вимагає глобальних дій... Ми закликаємо кожну відповідальну країну, включаючи Китай та Росію, вимагати від північнокорейського режиму припинення його програм ядерного озброєння і ракетних програм", - сказав він.

Президент США підкреслив, що "час діяти швидко та з великою рішучістю".

"Всі країни повинні виконувати резолюції Ради Безпеки ООН і повністю припинити торгівлю та бізнес з Північною Кореєю. Неприпустимо, що країни будуть допомагати фінансувати цей все більш небезпечний режим", - заявив Трамп.

Раніше президент США зазначав, що готовий провести переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, щоб уникнути загострення конфлікту навколо Корейського півострова.

Нагадаємо, на початку жовтня Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".