Трамп про ракетний удар по Сирії: "Може скоро, а може - ні!"
"Я не уточнював, коли відбудеться атака на Сирію. Це може статися дуже скоро або зовсім не скоро. В усякому разі США під моїм керівництвом виконали величезну роботу, щоб звільнити регіон від ІДІЛ. Де наше "Дякую, Америко"?" - написав Трамп.
Нагадаємо, 9 квітня Трамп пообіцяв рішення з приводу Сирії протягом 48 годин.
11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.
Це мало б стати відповіддю США на здійснену сирійським урядом хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули не менш ніж 70 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми 500 пацієнтів, госпіталізованих після бомбардування в Думі, свідчать про отруєння хімічною речовиною.
Як відомо, навесні 2011 року в Сирії почалося громадянське протистояння чинній владі, яке переросло у війну проти режиму Башара Асада. Чинний уряд має підтримку з боку Росії та Ірану, а опозиціонерів крім інших підтримують США, Велика Британія, Франція.
Є інформація, що сирійський уряд неодноразово використовував проти опозиціонерів хімічну зброю. Подібний випадок стався 7 квітня в Думі, внаслідок чого загинуло кількадесят людей. За даними дослідників Вellingcat, балони з хлором могли скинути на Думу два гвинтокрили з авіабази Башара Асада.
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