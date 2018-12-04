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Трамп про ракетний удар по Сирії: "Може скоро, а може - ні!"

Раніше президент США написав у Twitter, що Росії варто чекати на "славні, нові та розумні ракети"
Президент США Дональд Трамп заявив, що удар по Сирії у відповідь на хіматаку в Думі може статися скоро чи не дуже.
Трамп про ракетний удар по Сирії: "Може скоро, а може - ні!" Фото: ria.ru

"Я не уточнював, коли відбудеться атака на Сирію. Це може статися дуже скоро або зовсім не скоро. В усякому разі США під моїм керівництвом виконали величезну роботу, щоб звільнити регіон від ІДІЛ. Де наше "Дякую, Америко"?" - написав Трамп.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп пообіцяв рішення з приводу Сирії протягом 48 годин.

11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Це мало б стати відповіддю США на здійснену сирійським урядом хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули не менш ніж 70 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми 500 пацієнтів, госпіталізованих після бомбардування в Думі, свідчать про отруєння хімічною речовиною.

Як відомо, навесні 2011 року в Сирії почалося громадянське протистояння чинній владі, яке переросло у війну проти режиму Башара Асада. Чинний уряд має підтримку з боку Росії та Ірану, а опозиціонерів крім інших підтримують США, Велика Британія, Франція.

Є інформація, що сирійський уряд неодноразово використовував проти опозиціонерів хімічну зброю. Подібний випадок стався 7 квітня в Думі, внаслідок чого загинуло кількадесят людей. За даними дослідників Вellingcat, балони з хлором могли скинути на Думу два гвинтокрили з авіабази Башара Асада.

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12 04 2018 14:56
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