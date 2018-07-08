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Трамп про санкції проти Ірану: у листопаді буде ще гірше

"Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами"
США наклали на Іран найжорсткіші санкції в історії, щоб досягти "миру в усьому світі".
Трамп про санкції проти Ірану: у листопаді буде ще гірше Фото: apnews.com

"Санкції щодо Ірану офіційно введені. Це найжорсткіші санкції, введені коли-небудь. У листопаді вони піднімаються на ще один рівень. Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!", - написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.

Водночас Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану.

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07 08 2018 13:38
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