ПОЛІТИКА НОВИНИСША наклали на Іран найжорсткіші санкції в історії, щоб досягти "миру в усьому світі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп про санкції проти Ірану: у листопаді буде ще гірше
"Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами"
Фото: apnews.com
"Санкції щодо Ірану офіційно введені. Це найжорсткіші санкції, введені коли-небудь. У листопаді вони піднімаються на ще один рівень. Кожен, хто веде бізнес з Іраном, не буде вести бізнес із Сполученими Штатами. Я прошу миру в усьому світі, не менше!", - написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.
Водночас Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану.
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07 08 2018 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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