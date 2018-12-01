Трамп про свої заяви щодо мігрантів: "Жорсткі, але не такі, як пишуть ЗМІ"

Вислови Трампа розкритикували вже в ООН, Африканському союзі та представники влади Гаїті

Президент США Дональд Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти.

Однак, президент додав, що його слова на зустрічі щодо міграційного законодавства дійсно були досить "жорсткими".

"Мої слова на зустрічі стосовно міграційного законодавства були жорсткими, але не такими (як пишуть ЗМІ - Ред.)", - написав президент США у Twitter.

Раніше представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про країни, з яких приїжджають мігранти, якщо такі дійсно були, є "расистськими".

Трампа розкритикували і в інших країнах. Наприклад, колишній прем'єр Гаїті Лоран Ламот написав в Twitter, що президент США "пробив нове дно". На його думку, слова Трампа демонструють "небачену в новітній історії США відсутність поваги" з боку президента.

Вісенте Фокс, який займав пост президента Мексики в 2000-2006 роках, звернувся до Трампа зі словами: "Найбільшою брудною дірою в світі є твій рот".

Політик з Кенії Боніфас Мвангі написав в Twitter: "Не піддається логіці те, що Америка обрала собі президентом нарциса, расиста і прихильника ідеї вищості білої раси".

Зазначимо, Африканський союз відверто стривожений заявою Трампа.

"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.

Нагадаємо, Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.

Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.