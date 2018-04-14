Місію виконано, - Трамп про удар по Сирії

Він заявив, що США, Франція та Велика Британія відмінно впоралися з нанесенням ракетних ударів

Президент США Дональд Трамп назвав удари по Сирії "виконаною місією".

Він заявив, що США, Франція та Велика Британія відмінно впоралися з нанесенням ракетних ударів.

"Удар було виконано відмінно. Спасибі Франції та Великій Британії за мудре рішення і силу їхніх чудових військових. Ми не могли б уявити кращого результату. Місія виконана!" – написав Трамп в Twitter.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.