Трамп про визнання Криму частиною Росії: "Побачимо"

Виступаючи перед журналістами, глава Білого дому також зазначив, що під час саміту він обговорить конфлікти в Сирії та Україні та інші міжнародні проблеми

Президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня порушить питання втручання Росії в американські вибори.

"Я обговорю з ним (Путіним - ред.) все. Ми будемо говорити про Україну, про Сирію, про вибори ... ми не хочемо, щоб хто-небудь втручався у вибори", - наголосив американський президент, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".

Він дав схожу відповідь, коли його запитали, чи скасує він санкції проти РФ.

"Ми побачимо, що Росія буде робити", - підкреслив він.

Перед цим, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп на зустрічі в Гельсінкі 16 липня обговорять "цілий ряд дуже непростих питань".

Нагадаємо, що США та Росія підтвердили місце та час проведення зустрічі лідерів країн: саміт відбудеться 16 липня у Гельсінкі.

Адміністрація президента США працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.

Дональд Трамп висловив сподівання, що зустріч із Путіним буде "чудовою", а говорячи про теми спілкування із Путіним, зазначив: "Світ має почати жити дружно".