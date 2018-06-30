Трамп про визнання Криму частиною Росії: "Побачимо"
"Я обговорю з ним (Путіним - ред.) все. Ми будемо говорити про Україну, про Сирію, про вибори ... ми не хочемо, щоб хто-небудь втручався у вибори", - наголосив американський президент, повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".
Він дав схожу відповідь, коли його запитали, чи скасує він санкції проти РФ.
"Ми побачимо, що Росія буде робити", - підкреслив він.
Перед цим, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп на зустрічі в Гельсінкі 16 липня обговорять "цілий ряд дуже непростих питань".
Нагадаємо, що США та Росія підтвердили місце та час проведення зустрічі лідерів країн: саміт відбудеться 16 липня у Гельсінкі.
Адміністрація президента США працює над підготовкою зустрічі голови Білого дому з президентом Росії Володимиром Путіним, серед головних питань якої, в тому числі, буде ситуація в Україні.
Дональд Трамп висловив сподівання, що зустріч із Путіним буде "чудовою", а говорячи про теми спілкування із Путіним, зазначив: "Світ має почати жити дружно".
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