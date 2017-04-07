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Трамп про запуск ракети КНДР: Цьому хлопцю більш немає чого робити в житті?

Американський президент закликає Китай здійснить жорсткий крок щодо Північної Кореї
Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Китай мав би вдатися до жорстких заходів щодо Пхеньяну після чергового запуску балістичної ракети.
Трамп про запуск ракети КНДР: Цьому хлопцю більш немає чого робити в житті? Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Північна Корея щойно запустила ще одну ракету. Цьому хлопцю більш немає чого робити в житті? Важко повірити, що Південна Корея і Японія продовжать миритися з цим. Можливо, Китай здійснить жорсткий крок щодо Північної Кореї і покладе край цьому безглуздю раз і назавжди", - написав Трамп у Twitter.

Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км.  В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

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