Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп про запуск ракети КНДР: усі варіанти відповіді лежать у мене на столі

Американський президент не виключив жодного варіанту відповіді на запуск ракети КНДР
Президент США Дональд Трамп відреагував на черговий запуск балістичної ракети КНДР, який стався 29 серпня.
Трамп про запуск ракети КНДР: усі варіанти відповіді лежать у мене на столі Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

"Світ чітко і ясно прочитав останні повідомлення КНДР: цей режим показав свою неповагу до своїх сусідів, всіх членів ООН, а також мінімальні стандарти допустимої міжнародної поведінки", - йдеться в заяві Білого дому.

У повідомленні уточнюється, що всі варіанти вирішення проблеми знаходяться на розгляді.

"Загрозливі і дестабілізуючі дії тільки підсилюють ізоляцію в регіоні і серед всіх країн світу. Всі варіанти знаходяться на розгляді", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила запуск ракети, ймовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У свою чергу, чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

Сьогодні відбулася 40-хвилинна телефонна розмова Трампа з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Позиції США і Японії щодо КНДР "повністю збігаються", заявив японський прем'єр за його підсумками.

Сьогодні також відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності "Хвансон-12" через Японський архіпелаг. В Азії цей крок КНДР сприйняли як ескалацію кризи з боку Північної Кореї після пари тижнів затишшя.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 15:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.