Трамп про запуск ракети КНДР: усі варіанти відповіді лежать у мене на столі

Президент США Дональд Трамп відреагував на черговий запуск балістичної ракети КНДР, який стався 29 серпня.

"Світ чітко і ясно прочитав останні повідомлення КНДР: цей режим показав свою неповагу до своїх сусідів, всіх членів ООН, а також мінімальні стандарти допустимої міжнародної поведінки", - йдеться в заяві Білого дому.

У повідомленні уточнюється, що всі варіанти вирішення проблеми знаходяться на розгляді.

"Загрозливі і дестабілізуючі дії тільки підсилюють ізоляцію в регіоні і серед всіх країн світу. Всі варіанти знаходяться на розгляді", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила запуск ракети, ймовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У свою чергу, чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

Сьогодні відбулася 40-хвилинна телефонна розмова Трампа з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Позиції США і Японії щодо КНДР "повністю збігаються", заявив японський прем'єр за його підсумками.

Сьогодні також відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності "Хвансон-12" через Японський архіпелаг. В Азії цей крок КНДР сприйняли як ескалацію кризи з боку Північної Кореї після пари тижнів затишшя.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.