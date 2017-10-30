Трамп про звинувачення проти Манафорта: Чому брехлива Гілларі не в центрі уваги?
"Вибачте, але це було багато років тому, перш ніж Манафорт cтав частиною кампанії Трампа. Чому брехлива Гілларі та демократи не в центрі уваги?", - написав Трамп у своєму Twitter.
Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2017 р.
"Крім того, немає жодної ЗМОВИ!", - написав Трамп, маючи на увазі його імовірну змову з Росією задля отримання перемоги на президентських виборах 2016 року.
Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США. Манафорту пред'явили звинувачення за 12 пунктами.
Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
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