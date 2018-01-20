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Трамп продовжив дію закону про стеження за іноземцями

Закон дозволяє протягом року без постанови суду вести спостереження за іноземними організаціями і фізичними особами за межами США
Президент США Дональд Трамп підписав документ, який продовжує закон про стеження за іноземцями.
Трамп продовжив дію закону про стеження за іноземцями Фото: AFP

"Щойно підписав документ 702 про продовження збирання зовнішньої розвідувальної інформації", - написав Трамп у Twitter.

Трамп додав, що завжди робитиме все необхідне для країни і ставитиме захист громадян на перше місце.

Мова йде про секцію 702, ухваленого в 1978 році Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Внесена в нього у 2008 році поправка дала право спецслужбам без спеціальної санкції суду прослуховувати телефонні розмови і проглядати електронну переписку між іноземними громадянами, які перебувають за межами США, але використовують американські супутникові канали, вузли зв'язку або інтернет-сервери, зокрема ті, які належать великим компаніям. Загалом, спецслужби не мали права вести аналогічне стеження без ордера за американцями, проте громадяни США могли потрапити під дію програми і опинитися під наглядом, якщо вони контактували з іноземцями, які перебували у полі зору розвідки.

Термін дії нинішнього закону розрахований до31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Russia Today позбавили акредитації в Конгресі США після реєстрації як інагента.
 
 
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20 01 2018 15:55
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