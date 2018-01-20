Трамп продовжив дію закону про стеження за іноземцями
"Щойно підписав документ 702 про продовження збирання зовнішньої розвідувальної інформації", - написав Трамп у Twitter.
Трамп додав, що завжди робитиме все необхідне для країни і ставитиме захист громадян на перше місце.
Мова йде про секцію 702, ухваленого в 1978 році Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Внесена в нього у 2008 році поправка дала право спецслужбам без спеціальної санкції суду прослуховувати телефонні розмови і проглядати електронну переписку між іноземними громадянами, які перебувають за межами США, але використовують американські супутникові канали, вузли зв'язку або інтернет-сервери, зокрема ті, які належать великим компаніям. Загалом, спецслужби не мали права вести аналогічне стеження без ордера за американцями, проте громадяни США могли потрапити під дію програми і опинитися під наглядом, якщо вони контактували з іноземцями, які перебували у полі зору розвідки.
Термін дії нинішнього закону розрахований до31 грудня 2023 року.
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