Трамп продовжив дію закону про стеження за іноземцями

Президент США Дональд Трамп підписав документ, який продовжує закон про стеження за іноземцями.

"Щойно підписав документ 702 про продовження збирання зовнішньої розвідувальної інформації", - написав Трамп у Twitter.

Трамп додав, що завжди робитиме все необхідне для країни і ставитиме захист громадян на перше місце.

Мова йде про секцію 702, ухваленого в 1978 році Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Внесена в нього у 2008 році поправка дала право спецслужбам без спеціальної санкції суду прослуховувати телефонні розмови і проглядати електронну переписку між іноземними громадянами, які перебувають за межами США, але використовують американські супутникові канали, вузли зв'язку або інтернет-сервери, зокрема ті, які належать великим компаніям. Загалом, спецслужби не мали права вести аналогічне стеження без ордера за американцями, проте громадяни США могли потрапити під дію програми і опинитися під наглядом, якщо вони контактували з іноземцями, які перебували у полі зору розвідки.

Термін дії нинішнього закону розрахований до31 грудня 2023 року.