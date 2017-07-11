Трамп продовжив односторонні санкції стосовно Ірану

У США продовжили санкції проти Ірану ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік односторонні санкції відносно Ірану, які були введені в 1979 році.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

"Наші відносини з Іраном ще не нормалізувалися, і процес виконання двосторонніх угод з Іраном від 19 січня 1981 року триває", - сказав Трамп.

З цієї причини американський лідер вирішив продовжити режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 12170 по відношенню до Ірану.

Так, 19 січня 1981 року США і Іран підписали алжирські угоди за посередництва уряду Алжиру. Вони посприяли звільненню американських дипломатів, які більше року були в Ірані в якості заручників.

В угодах вказувалося, що США не будуть втручатися у внутрішні справи Тегерана, а також розморозять банківські рахунки Ірану і знімуть торговельні санкції щодо країни. Іран, у свою чергу, зобов'язався виплачувати зовнішній борг перед США.

Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США посилило санкції проти Ірану, включивши в оновлений список, у тому числі, окремі види збройних сил Корпусу стражів Ісламської революції (КСІР), що виконує основну роль силової підтримки нинішньої іранської влади.

Відповідно до заяви Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, новий санкційний список стосується питань нерозповсюдження зброї масового знищення, а також протидії тероризму.

Загалом, у ньому вказана 41 фізична та юридична особа, в тому числі Військово-повітряні сили, Ракетне командування, Аерокосмічні сили та інші важливі складові Корпусу стражів Ісламської революції. Крім того, до переліку включені представники командування КСІР. У більшості випадків санкції накладені повторно.

Як відомо, раніше Дональд Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.