Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік

США ввели санкції проти Росії у 2014 році через незаконну анексію Криму, пізніше розширювали і продовжували їх декілька разів

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого Дому.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, проголошену у наказі 13660", - йдеться у повідомленні.

У документі зазначається, що дії РФ в Україні включно з анексією Криму та агресією на Донбасі "продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави".

Як відомо, США ввели санкції проти Росії у 2014 році через незаконну анексію Криму, пізніше розширювали і продовжували їх декілька разів.

Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.



Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.