Трамп продовжив санкції проти уряду Асада в Сирії на рік
Про це йдеться в його зверненні до Конгресу, опублікованому на сайті Білого дому.
"Жорстокість та репресії щодо сирійського народу, який вимагає свободи і створення репрезентативного уряду, не тільки загрожують сирійцям, а й створюють нестабільність у всьому регіоні", – йдеться в документі.
Трамп вказав на використання урядом сирійського президента Башара Асада хімічної і біологічної зброї.
"Дії сирійської влади як і раніше заохочують зростання екстремізму і релігійної нетерпимості, а також становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", – йдеться в заяві Трампа.
Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом.
На переконання повстанців, атаку здійснили урядові сили Башара Асада. США також звинуватили у газовій атаці на Ідліб уряд Башара Асада.
Рада Безпеки ООН провела за ініціативою Франції засідання. У підсумку голосування не відбулось, а США пообіцяли вжити "власні заходи".
Наступного дня Сполучені Штати запустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.
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