Трамп продовжив санкції проти уряду Асада в Сирії на рік

За його словами, сирійський народ вимагає свободи і створення репрезентативного уряду

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік санкції та інші обмежувальні заходи щодо влади Сирії.

Про це йдеться в його зверненні до Конгресу, опублікованому на сайті Білого дому.

"Жорстокість та репресії щодо сирійського народу, який вимагає свободи і створення репрезентативного уряду, не тільки загрожують сирійцям, а й створюють нестабільність у всьому регіоні", – йдеться в документі.

Трамп вказав на використання урядом сирійського президента Башара Асада хімічної і біологічної зброї.

"Дії сирійської влади як і раніше заохочують зростання екстремізму і релігійної нетерпимості, а також становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", – йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом.

На переконання повстанців, атаку здійснили урядові сили Башара Асада. США також звинуватили у газовій атаці на Ідліб уряд Башара Асада.

Рада Безпеки ООН провела за ініціативою Франції засідання. У підсумку голосування не відбулось, а США пообіцяли вжити "власні заходи".

Наступного дня Сполучені Штати запустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі сирійських урядових військ у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.