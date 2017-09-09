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Трамп продовжив торгове ембарго щодо Куби

Документ продовжує торгове ембарго стосовно Куби до 14 вересня 2018
Президент США Дональд Трамп продовжив торгове ембарго стосовно Куби.
Трамп продовжив торгове ембарго щодо Куби Дональд Трамп. Фото: Reuters / Brian Snyder

Про це повідомляється на сайті американської адміністрації.

Дія спеціального закону, який обмежує торговельні відносини США з Гаваною, закінчується 14 вересня цього року.

Документ продовжує торгове ембарго стосовно Куби на рік – до 14 вересня 2018 року.

"Продовження цих заходів відносно Куби на один рік відповідає національним інтересам США", – йдеться в меморандумі Трампа.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо про те, що Трамп скасував досягнуті його попередником Бараком Обамою угоди з Кубою і запровадив обмеження на туристичні поїздки, а також посилив економічну політику. Зокрема, була скасована політика "wet feet, dry feet", згідно з якою кубинці, які втекли до США, протягом року могли звернутися до американської влади з проханням про надання їм дозволу на проживання.

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09 09 2017 12:20
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