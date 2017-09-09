Трамп продовжив торгове ембарго щодо Куби
Про це повідомляється на сайті американської адміністрації.
Дія спеціального закону, який обмежує торговельні відносини США з Гаваною, закінчується 14 вересня цього року.
Документ продовжує торгове ембарго стосовно Куби на рік – до 14 вересня 2018 року.
"Продовження цих заходів відносно Куби на один рік відповідає національним інтересам США", – йдеться в меморандумі Трампа.
Нагадаємо, 16 червня стало відомо про те, що Трамп скасував досягнуті його попередником Бараком Обамою угоди з Кубою і запровадив обмеження на туристичні поїздки, а також посилив економічну політику. Зокрема, була скасована політика "wet feet, dry feet", згідно з якою кубинці, які втекли до США, протягом року могли звернутися до американської влади з проханням про надання їм дозволу на проживання.
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