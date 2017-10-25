Трамп поновив програму прийому біженців в США

Однак критерії перевірки мігрантів з 11 країн з підвищеним рівнем ризику для безпеки США будуть посилені

Після 120-денного призупинення США поновлюють дію програми прийому біженців.

Відповідний указ президента США Дональда Трампа оприлюднено у вівторок, 24 жовтня, на сайті Білого дому.

"Безпека американців - наш найважливіший пріоритет", - заявила заступниця керівника міграційної служби США Дженніфер Хіггінс, цитує агентство AFP. Однак в опублікованому указі не зазначається, про які саме 11 країн йдеться. Вочевидь, це Єгипет, Іран, Ірак, Лівія, Малі, Північна Корея, Сомалі, Судан, Південний Судан, Сирія, Ємен та Палестинські території, зазначає агентство Reuters. Заяви на отримання притулку від прохачів з цих країн упродовж трьох місяців не опрацьовуватимуть, цей час використають для перевірки, чи необхідні додаткові заходи безпеки при в'їзді.

Однак упродовж цього часу біженці із зазначених країн все ж можуть потрапити в США на основі індивідуальної перевірки та якщо вони не становлять загрози. Біженці з інших країн можуть розраховувати на опрацювання їхніх заяв.

Нагадаємо, 24 жовтня закінчився термін дії 120-денної заборони на в'їзд в США біженцям. Припинення програми прийому біженців було частиною заходів щодо обмеження припливу мігрантів в США, які Трамп обіцяв під час президентської кампанії і намагається реалізувати після вступу на посаду.

За даними американського дослідницького центру Pew Research, за 9 місяців поточного року США прийняли 28 тисяч біженців, тоді як в 2016 році (згідно з інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців) - 97 тисяч людей.

Раніше Трамп підписав меморандум, в якому позначені квоти на прийом біженців в наступному фінансовому році (починається в США з 1 жовтня), згідно з яким США прийме до 45 тисяч біженців (це на 5 тисяч менше, ніж в 2017 фінансовому році).