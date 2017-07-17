ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу
Тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
Як написав Трамп на своїй сторінці в Twitter, опитування АBC і Washington Post були самими неточними в період передвиборної гонки.
Зазначимо, що 16 липня ABC News і The Washington Post опублікували дані спільного опитування, згідно з яким тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою.
Приблизно настільки низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.
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