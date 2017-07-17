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Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу

Тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента
Президент США Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.
Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Як написав Трамп на своїй сторінці в Twitter, опитування АBC і Washington Post були самими неточними в період передвиборної гонки.

Зазначимо, що 16 липня ABC News і The Washington Post опублікували дані спільного опитування, згідно з яким тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою.

Приблизно настільки низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.

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