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Трамп прокоментував ситуацію з падінням фондового ринку

"Сьогодні, коли повідомляються хороші новини, фондовий ринок падає"
Президент США Дональд Трамп у Twitter прокоментував ситуацію з обвалом американського промислового індексу Dow Jones.
Трамп прокоментував ситуацію з падінням фондового ринку Фото: ap.org

"У колишні часи на хороших новинах фондовий ринок ріс. Сьогодні, коли повідомляються хороші новини, фондовий ринок падає. Велика помилка. І у нас є стільки хороших (чудових) новостей в економіці!", - написав американський лідер.

 

Як відомо, у вівторок, 6 грудня, на фондовому ринку США стався обвал.

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