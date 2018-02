Трамп прокоментував ситуацію з падінням фондового ринку

"У колишні часи на хороших новинах фондовий ринок ріс. Сьогодні, коли повідомляються хороші новини, фондовий ринок падає. Велика помилка. І у нас є стільки хороших (чудових) новостей в економіці!", - написав американський лідер.

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!