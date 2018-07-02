ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп у Twitter прокоментував ситуацію з обвалом американського промислового індексу Dow Jones.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп прокоментував ситуацію з падінням фондового ринку
"Сьогодні, коли повідомляються хороші новини, фондовий ринок падає"
Фото: ap.org
"У колишні часи на хороших новинах фондовий ринок ріс. Сьогодні, коли повідомляються хороші новини, фондовий ринок падає. Велика помилка. І у нас є стільки хороших (чудових) новостей в економіці!", - написав американський лідер.
In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 лютого 2018 р.
Як відомо, у вівторок, 6 грудня, на фондовому ринку США стався обвал.
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07 02 2018 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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