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Трамп пропонує призначити главою ВМС США бізнесмена Спенсера

Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management
Президент США Дональд Трамп запропонував бізнесмену Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США .
Трамп пропонує призначити главою ВМС США бізнесмена Спенсера Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Президент Трамп у п'ятницю оголосив про висування Річарда В. Спенсера, інвестиційного банкіра і морського льотчика у відставці, на посаду міністра Військово-морських сил", - повідомляє The New York Times.

Як інформують ЗМІ, Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management, до цього був фінансовим директором в Intercontinental Exchange.

Нагадаємо, що Трамп призначив новим керівником Секретної служби країни, яка займається охороною перших осіб держави та їхніх рідних, відставного генерала морської піхоти Рендольфа Аллеса.

Відзначимо, що у перший день на посаді президента Трамп підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

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03 06 2017 13:16
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