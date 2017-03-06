ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп запропонував бізнесмену Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США .Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп пропонує призначити главою ВМС США бізнесмена Спенсера
Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management
Дональд Трамп. Фото: Reuters
"Президент Трамп у п'ятницю оголосив про висування Річарда В. Спенсера, інвестиційного банкіра і морського льотчика у відставці, на посаду міністра Військово-морських сил", - повідомляє The New York Times.
Як інформують ЗМІ, Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management, до цього був фінансовим директором в Intercontinental Exchange.
Нагадаємо, що Трамп призначив новим керівником Секретної служби країни, яка займається охороною перших осіб держави та їхніх рідних, відставного генерала морської піхоти Рендольфа Аллеса.
Відзначимо, що у перший день на посаді президента Трамп підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.
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03 06 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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