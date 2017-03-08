Трамп пропонує скасувати лотерею Green Card
Представлений законопроект Трамп назвав "однією з найбільших реформ імміграційної системи за півстоліття", говориться в повідомленні на сайті Білого дому.
Запропоновано скасувати лотерею Green Сard і скоротити кількість дозволів на проживання.
Законопроект пропонує замість лотереї Green Card ввести "процес змагання", в якому більше шансів отримати посвідку на проживання матимуть мігранти, що говорять англійською мовою, які можуть фінансово забезпечити себе і свою сім'ю і мають "професійні навички, необхідні для американської економіки", заявив Трамп.
Програма "Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей" (Diversity Visa) діє в США з 1990 року. Щорічно визначаються 50 тис. переможців лотереї.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запустив власний інформаційний канал на Facebook з достовірними, а "не фейковими" новинами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків