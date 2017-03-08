Трамп пропонує скасувати лотерею Green Card

Президент США також пропонує скоротити кількість дозволів на проживання

Президент США Дональд Трамп представив законопроект, який пропонує відмовитися від лотереї Green Card

Представлений законопроект Трамп назвав "однією з найбільших реформ імміграційної системи за півстоліття", говориться в повідомленні на сайті Білого дому.

Запропоновано скасувати лотерею Green Сard і скоротити кількість дозволів на проживання.

Законопроект пропонує замість лотереї Green Card ввести "процес змагання", в якому більше шансів отримати посвідку на проживання матимуть мігранти, що говорять англійською мовою, які можуть фінансово забезпечити себе і свою сім'ю і мають "професійні навички, необхідні для американської економіки", заявив Трамп.

Програма "Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей" (Diversity Visa) діє в США з 1990 року. Щорічно визначаються 50 тис. переможців лотереї.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запустив власний інформаційний канал на Facebook з достовірними, а "не фейковими" новинами.