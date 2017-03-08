Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп пропонує скасувати лотерею Green Card

Президент США також пропонує скоротити кількість дозволів на проживання
Президент США Дональд Трамп представив законопроект, який пропонує відмовитися від лотереї Green Card
Трамп пропонує скасувати лотерею Green Card Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Представлений законопроект Трамп назвав "однією з найбільших реформ імміграційної системи за півстоліття", говориться в повідомленні на сайті Білого дому.

Запропоновано скасувати лотерею Green Сard і скоротити кількість дозволів на проживання.

Законопроект пропонує замість лотереї Green Card ввести "процес змагання", в якому більше шансів отримати посвідку на проживання матимуть мігранти, що говорять англійською мовою, які можуть фінансово забезпечити себе і свою сім'ю і мають "професійні навички, необхідні для американської економіки", заявив Трамп.

Програма "Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей" (Diversity Visa) діє в США з 1990 року. Щорічно визначаються 50 тис. переможців лотереї.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запустив власний інформаційний канал на Facebook з достовірними, а "не фейковими" новинами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 06:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.