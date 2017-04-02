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Трамп проведе телефонні переговори з Порошенком вже сьогодні

Розмова відбудеться близько опівночі
Президент США Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко проведуть телефонну розмову сьогодні, 4 лютого.
Трамп проведе телефонні переговори з Порошенком вже сьогодні Фото:24tv.ua

Розмова запланована на 16:45 за східним часом США (23:45 за Києвом).

В той же день, як очікується, Трамп, який відправився на вікенд на свою віллу у Флориді, проведе телефонні переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністром Італії Паолом Джентілоні, - повідомила прес-служба Білого дому, інформує LB.

Нагадаємо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.

 
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04 02 2017 11:10
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