ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп у суботу проведе зустріч у Білому домі, де обговорюватимуться питання безпеки на кордоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп проведе зустріч у Білому домі з безпеки на кордоні
"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону"
Фото: gettyimages.com
"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону", - написав він у Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У суботу в США деякі держустанови призупинили роботу, оскільки демократам і республіканцям не вдалося вирішити розбіжності щодо законопроекту про бюджет через фінансування проекту стіни на кордоні з Мексикою.
Додамо, президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.
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