Трамп проведе зустріч у Білому домі з безпеки на кордоні

"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону"

Президент США Дональд Трамп у суботу проведе зустріч у Білому домі, де обговорюватимуться питання безпеки на кордоні.

"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону", - написав він у Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу в США деякі держустанови призупинили роботу, оскільки демократам і республіканцям не вдалося вирішити розбіжності щодо законопроекту про бюджет через фінансування проекту стіни на кордоні з Мексикою.

Додамо, президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.