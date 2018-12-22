Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп проведе зустріч у Білому домі з безпеки на кордоні

"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону"
Президент США Дональд Трамп у суботу проведе зустріч у Білому домі, де обговорюватимуться питання безпеки на кордоні.
Трамп проведе зустріч у Білому домі з безпеки на кордоні Фото: gettyimages.com

"Буде ланч у Білому домі з великою групою з питань безпеки кордону", - написав він у Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу в США деякі держустанови призупинили роботу, оскільки демократам і республіканцям не вдалося вирішити розбіжності щодо законопроекту про бюджет через фінансування проекту стіни на кордоні з Мексикою.

Додамо, президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2018 22:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.