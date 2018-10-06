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Трамп прибув до Сінгапуру

Лідер КНДР прибув на кілька годин раніше
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Сінгапуру для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Трамп прибув до Сінгапуру Дональд Трамп. Фото: time.com

Про це у Twitter повідомляє агентство Associated Press.

Кім Чен Ин приземлився на кілька годин раніше, його кортеж прибув до готелю "Сент-Реджіс".

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Основну увагу буде присвячено денуклеаризації Корейського півострова.

 

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10 06 2018 16:17
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