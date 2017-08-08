Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив

Президент США Дональд Трамп каже, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив, якщо її розробки ядерної зброї будуть загрожувати США

Про це Трамп сказав журналістам у Національному гольф-клубі Trump в Бедмінстері, Нью-Джерсі, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Північна Корея "зустрінеться з вогнем та люттю, який світ ніколи не бачив", якщо це загрожуватиме Сполученим Штатам.

"Північна Корея краще б не робила жодних погроз Сполученим Штатам. Вони зустрінуться з вогнем та люттю, яких світ ніколи не бачив", - сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.