ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп каже, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив, якщо її розробки ядерної зброї будуть загрожувати СШАПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив
Раніше розвідка США повідомила. що КНДР володіє ядерною зброєю
Дональд Трамп. Фото: соцмережі
Про це Трамп сказав журналістам у Національному гольф-клубі Trump в Бедмінстері, Нью-Джерсі, передає Reuters.
Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Північна Корея "зустрінеться з вогнем та люттю, який світ ніколи не бачив", якщо це загрожуватиме Сполученим Штатам.
"Північна Корея краще б не робила жодних погроз Сполученим Штатам. Вони зустрінуться з вогнем та люттю, яких світ ніколи не бачив", - сказав Трамп журналістам.
Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.
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