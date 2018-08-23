Трамп пригрозив обкласти податком у 25% авто з ЄС
"Ми збираємося накласти податок в 25 відсотків на кожен автомобіль, який надходить з Європейського Союзу", - сказав Трамп, повідомляє Politico.
Адміністрація США в цей час вивчає питання про те, чи становлять імпортовані автомобілі загрозу національній безпеці, а міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив на цьому тижні, що розслідування, можливо, не буде завершено до листопадових виборів до Конгресу.
Чиновники адміністрації президента США заявили, що Трамп все ж має намір дотримуватися угоди, про яку він домовився в липні з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Нагадаємо, що США і ЄС домовилися утриматися від введення мит на автомобілі і почали переговори щодо уникнути торговельної війни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро