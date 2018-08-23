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Трамп пригрозив обкласти податком у 25% авто з ЄС

Адміністрація США в цей час вивчає питання про те, чи становлять імпортовані автомобілі загрозу національній безпеці
Президент США Дональд Трамп знову пригрозив обкласти європейські автомобілі 25-відсотковим податком, хоча обіцяв не вводити нові тарифи, поки обидві сторони не досягнуть прогресу в торгових переговорах.
Трамп пригрозив обкласти податком у 25% авто з ЄС Фото: apnews.com

"Ми збираємося накласти податок в 25 відсотків на кожен автомобіль, який надходить з Європейського Союзу", - сказав Трамп, повідомляє Politico.

Адміністрація США в цей час вивчає питання про те, чи становлять імпортовані автомобілі загрозу національній безпеці, а міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив на цьому тижні, що розслідування, можливо, не буде завершено до листопадових виборів до Конгресу.

Чиновники адміністрації президента США заявили, що Трамп все ж має намір дотримуватися угоди, про яку він домовився в липні з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Нагадаємо, що США і ЄС домовилися утриматися від введення мит на автомобілі і почали переговори щодо уникнути торговельної війни.

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23 08 2018 13:17
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