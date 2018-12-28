Трамп пригрозив перекрити кордон із Мексикою в разі відмови демократів підтримати проект стіни
"Нас змусять повністю закрити південний кордон, якщо демократи-обструкціоністи не дадуть нам грошей на завершення стіни й (не дозволять - ІФ) змінити сміховинні міграційні закони, які поклали на нашу країну", - написав Дональд Трамп в Twitter, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Важко повірити, що можуть бути Конгрес і президент, які схвалили б (такі закони - ІФ)", - зазначив він.
Трамп планує звести стіну на кордоні з Мексикою, щоб вирішити проблему незаконної міграції. На будівництво цього об'єкта потрібно $5,7 млрд із бюджету, проте законодавці відмовилися затверджувати бюджет з урахуванням витрат на спорудження стіни.
У свою чергу американський лідер виконав загрозу про часткове зупинення роботи уряду, якщо він не доможеться схвалення будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Роботу частини американських федеральних установ було призупинено 22 грудня. У Білому домі не виключили, що такий "шатдаун" може тривати щонайменше до 3 січня, коли почне працювати Конгрес нового скликання.
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
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